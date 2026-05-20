Josep Martinez è sempre più vicino a guadagnarsi la permanenza all'Inter e prendersi il posto da titolare in nerazzurro. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, l'investimento per Guglielmo Vicario è stato al momento messo in soffitta. In porta arriverà un altro elemento, ma per fare da vice all'iberico.
"Ovviamente può accadere di tutto sulle vie sempre impervie del mercato e l'intesa raggiunta dall'Inter con Guglielmo Vicario sarebbe ancora valida: manca solo l'intesa con il Tottenham, che ha ora meno voglia di cedere - si legge sulla rosea -. Al contrario, Martinez, 27enne taciturno e solitario al punto da non sembrare neanche spagnolo, ha finalmente convinto dirigenti e tecnico di valere la più alta nobiltà nerazzurra. Piuttosto, i nerazzurri dovranno associare un secondo d'esperienza per sostenere Martinez in questo salto triplo di carriera: da quando è all'Inter, estate 2024, Pepo ha comunque giocato solo la miseria di 20 partite (13 reti incassate). La Coppa Italia vinta sotto le luci del palcoscenico non ha tolto la ruggine pregressa. In questi ultimi mesi. L'area sportiva nerazzurra ha, però, visto un cambio di metodo in allenamento e una diversa applicazione. Del resto, sono passati quasi sette mesi da quando la vita di Martinez è sterzata di colpo: sulla sua testa pesa l'accusa di omicidio stradale per la morte di un 81enne nella statale verso Appiano. La procura di Como si concentra sulla velocità della sua Byd elettrica, ma ora il valenciano è più sereno nel fisico e nella psiche".
L'ultimo ok alla promozione dello spagnolo è arrivato ieri nella riunione tra Cristian Chivu e la dirigenza. Ma allenatore e portiere ne avevano già parlato a lungo ad Appiano Gentile. Come detto, a fianco di Martinez arriverà un vice di esperienza, uno "fatto e finito, uno alla Provedel, insomma, che dalla Lazio lancia segnali verso Milano".
Autore: Antonio Di Chiara
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