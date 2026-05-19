L'onda lunga della festa di domenica per il Double dell'Inter non si esaurisce. Anzi, il dietro le quinte della grande celebrazione per le vie di Milano con conclusione in Piazza Duomo si arricchisce di nuovi dettagli video. Come questo, raccolto dagli inviati di FcInterNews.it, che vede protagonista uno dei tanti giocatori arrivati ormai al passo d'addio con i nerazzurri: parliamo di Francesco Acerbi, atteso in piena notte da un gruppetto di tifosi al termine della festa alla Terrazza 21. Tra le tante parole di ringraziamento e di saluto, si sente ben distinto un: "Grazie per il Barça", con riferimento alla rete che regalò all'Inter i supplementari nel recupero dell'epica semifinale di ritorno di Champions League della scorsa stagione contro i catalani al meazza.

Sezione: News / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 21:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.