Bruno Irles, ex allenatore del Bordeaux oggi opinionista di Canal+, ha espresso la sua opinione sulla lista dei convocati di Didier Deschamps per il prossimo Mondiale. Spiegando come a suo dire sarebbe stata opportuna la presenza di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace: “Sì, l'avrei incluso in questa lista perché offre qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri attaccanti. Sì, è importante. Non abbiamo un giocatore equivalente. In passato avevamo Olivier Giroud, forse Bafé Gomis, con quel tipo di caratteristiche. Oggi ne abbiamo di meno; Marcus Thuram, ad esempio, non è proprio la stessa cosa".