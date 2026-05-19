Bruno Irles, ex allenatore del Bordeaux oggi opinionista di Canal+, ha espresso la sua opinione sulla lista dei convocati di Didier Deschamps per il prossimo Mondiale. Spiegando come a suo dire sarebbe stata opportuna la presenza di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace: “Sì, l'avrei incluso in questa lista perché offre qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri attaccanti. Sì, è importante. Non abbiamo un giocatore equivalente. In passato avevamo Olivier Giroud, forse Bafé Gomis, con quel tipo di caratteristiche. Oggi ne abbiamo di meno; Marcus Thuram, ad esempio, non è proprio la stessa cosa". 

Sezione: News / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 23:28 / Fonte: Girondins4ever.com
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.