Dopo un'attesa durata 22 anni, l'Arsenal ha conquistato la Premier League. Festa sul divano per la formazione di Mikel Arteta, che dopo il triplice fischio della sfida tra Bournemouth e Manchester City terminata 1-1, risultato che ha estromesso definitivamente la squadra di Pep Guardiola dalla lotta per il titolo, ha potuto fare esplodere la propria gioia. Trionfo che, logicamente, avrà risvolti importanti dal punto di vista economico per i Gunners grazie in primo luogo agli incassi da diritti televisivi: quelli del campionato inglese sono i più ricchi al mondo, con un movimento generale di 3,3 miliardi di euro annui. Di questi, il 20% (pari a 644 milioni) viene distribuito in base al piazzamento finale in classifica. Per l’Arsenal il primo posto vale così il 9,5% della parte distribuita ai club: fatti due conti, la somma che entrerà nelle casse della società guidata da Stan Kroenke è pari a 61,5 milioni di euro.

Differenza notevole, quindi, coi numeri della Serie A, il valore complessivo dei diritti televisivi legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 101 milioni di euro, con una differenza significativa in base al posizionamento finale. L’Inter, Campione d'Italia per il 2025-2026, incassa un premio pari a 15,7 milioni di euro, pari al 15,6% del totale. Una percentuale maggiore rispetto all’Arsenal, ma la cosa che inevitabilmente salta all'occhio è la forbice assoluta tra l'incasso delle due società: un solco che sfiora i 46 milioni di euro e che testimonia una volta di più lo strapotere dei club inglesi, coi quali francamente il resto d'Europa ha poche armi a disposizione per potersi difendere...