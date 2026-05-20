In un momento nel quale si parla molto di innesti a centrocampo per l'Inter, in particolare oggi sui quotidiani tornano forti i nomi di Manu Koné e di Curtis Jones, su Tuttosport si ricorda che i nerazzurri hanno già comprato un centrocampista per l'estate. Si tratta di Yanis Massolin, francese di 23 anni, prelevato in inverno dal Modena per 4,5 milioni più bonus con un contratto fino al 30 giugno 2030, poi lasciato in prestito ai canarini.
"Con un’estate per forza condizionata dai risultati del Mondiale, con i relativi rientri scaglionati dei vari nazionali – sempre chiaramente che non ci siano novità prima dal mercato -, Massolin potrà cercare di sfruttare la primissima parte del ritiro estivo per impressionare Chivu, convincendolo sia già pronto per far parte della rosa di un top club come quello nerazzurro", si legge sul quotidiano.
Qualora il francese non dovesse convincere, si aprirebbero una serie di possibilità. La prima sarebbe un prestito in Serie A per prendere confidenza con la categoria e dimostrare da subito di poter ambire a a palcoscenici importanti. La seconda è che diventi una contropartita tecnica per arrivare ad altri giocatori. In tal senso sul quotidiano si cita la situazione di Muharemovic, visto che Massolin è gradito al Sassuolo tanto quanto il bosniaco piace in via della Liberazione.
Terza via, non da escludere, una cessione definitiva con percentuale sulla futura rivendita o con una "recompra", che garantirebbe liquidità immediate e una plusvalenza praticamente istantanea.
Autore: Antonio Di Chiara
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