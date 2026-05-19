"L'uomo è medicina per l'uomo". Lilian Thuram ama condividere questo detto, tratto dalla saggezza wolof, che gli veniva spesso ripetuto da Doudou Diène, avvocato e diplomatico senegalese. Basandosi su questo principio, l'ex campione del mondo cerca di contribuire a costruire un mondo migliore con la sua Fondazione per l'Educazione contro il Razzismo, creata nel 2008. Per teorizzare il suo pensiero e il suo modo di agire, Thuram, ex difensore di Juventus e Parma, si serve anche della scrittura: in settimana uscirà in Francia 'La nostra storia, le stelle di un campione del mondo', la raccolta completa di due graphic novel uscite negli anni scorsi. Nella copertina del libro, appaiono oltre a Thuram padre anche i suoi due figli, Marcus e Khéphren, entrambi calciatori ed entrambi militanti in Serie A.

I due rampolli saranno protagonisti anche di un'appendice aggiuntiva, denominata 'Uno sguardo alla nostra storia con Marcus e Khephren', undici pagine inedite, illustrate da Christophe Picaud, che ritraggono Lilian Thuram in conversazione con i suoi due figli. "Tramandare le tradizioni è fondamentale. Sono molto felice di essere riuscito a riunire i miei figli in questo libro. Tutte le famiglie dovrebbero raccontare le proprie storie. È un vero dono", afferma Thuram padre.