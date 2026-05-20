Tra i giocatori in procinto di tornare all'Inter c'è Aleksandar Stankovic, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, in Primavera con Cristian Chivu come allenatore e che nell'anno passato al Bruges ha raccolto prestazioni e numeri (tra gol e assist) che hanno ingolosito parecchie pretendenti.

Secondo Tuttosport, "l’Inter ricomprerà Aleksandar Stankovic dal Bruges. Una volta riportato alla base, non è detto che il figlio d’arte ci rimanga, considerato che sono piovute offerte all’Inter per lui che, giocoforza, andranno valutate con attenzione. Il mercato impone sacrifici e quei soldi potrebbero servire per alzare la qualità in attacco. Detto di Curtis Jones, va ribadito pure che il sogno resta Nico Paz. Allo stesso modo l’Inter tiene sempre aperto il file legato a Palestra considerato che Dumfries punta alla Premier e la clausola da 25 milioni può essere facilmente aggredibile".

Nella sostanza Stankovic potrebbe ritrovarsi nella condizione di "sacrificato" per arrivare a degli altri obiettivi di mercato, in altre zone del campo, come il fantasista oggi al Como (e per il quale il Real Madrid dovrebbe a breve esercitare la "recompra") oppure l'esterno azzurro, nella stagione in corso in prestito al Cagliari e che tornerà all'Atalanta.