Tra i temi d'attualità in casa Inter c'è quello riguardante il portiere titolare per la prossima stagione. Sembra ormai assodato che sarà promosso Josep Martinez, ma a questo punto si apre il capitolo riguardante il possibile vice, dato che Yann Sommer non resterà in società.

"Ovviamente con la promozione dello spagnolo, l’Inter non potrà puntare su un dodicesimo giovane: per esempio era balenata l’idea di riportare a casa Filip Stankovic, ottimo nel Venezia neo promosso - si legge oggi su Tuttosport -. Piuttosto Chivu vorrebbe avere un portiere esperto che copra le spalle a Martinez senza però mettergli troppa pressione alle spalle, aspetto che potrebbe condizionare le prestazioni dello spagnolo. Per questo, più che David de Gea della Fiorentina - è stato proposto -, l'Inter da alcune settimane sta sondando il terreno con l'entourage di Ivan Provedel, 32 anni, contratto in scadenza con la Lazio nel giugno 2027".

Diversi i motivi che portano all'italiano. "Provedel di fatto è stato il portiere titolare per quattro stagioni fino all'infortunio alla spalla sinistra che l'ha costretto a inizio marzo a finire sotto i ferri e terminare anticipatamente l'annata. Da quel momento la Lazio ha scoperto Edoardo Motta, acquistato a gennaio dalla Reggiana. Motta ora rappresenta il futuro della squadra biancoceleste che in estate ritroverà pure Christos Mandas di rientro dal prestito al Bournemouth, dunque Provedel potrebbe essere sacrificato. Esperienza, nazionalità italiana - dote assai cara a Marotta in un'Inter che perderà alcuni tasselli come Acerbi, Darmian e Frattesi - e costo non troppo alto, tutti fattori che stanno spingendo l'Inter a puntare il mirino verso Roma. Lotito permettendo".