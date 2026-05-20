Giornata di punti sul mercato in casa Inter sui quotidiani, dopo l'incontro di ieri in sede di Cristian Chivu con la dirigenza. Ovviamente, gli argomenti trattati sono filtrati e messi a disposizione dei media che hanno potuto ricostruire quanto accaduto in Viale della Liberazione, o almeno in parte. Il Messaggero, in tal senso, conferma la decisione di affidare la porta della nuova stagione a Josep Martinez, con Ivan Provedel candidato principale a fargli da vice.

Per quanto concerne il centrocampo, la non novità è il forte interesse per Manu Koné, per il quale l'Inter cercherà di approfittare delle necessità finanziarie della Roma. Per meno di 40 milioni però i giallorossi non si priveranno del loro metronomo, che garantirebbe ai nerazzurri dinamismo e muscoli in mediana.

Chi invece potrebbe portare imprevedibilità e qualità è il 'solito' Nico Paz, un sogno per l'Inter, assai sponsorizzato da Lautaro Martinez. Ma prima bisognerà attendere che il Real Madrid lo riacquisti dal Como (a giugno) e che José Mourinho, nuovo allenatore dei Blancos, lo valuti prima di prendere una decisione

Per la fascia il desiderio rimane Marco Palestra, ma il precedente Ademola Lookman insegna che trattare con l'Atalanta è impresa ardua.

Sul fronte partenze, andranno via sicuramente Francesco Acerbi, Matteo Darmian e uno tra Luis Henrique e Andy Diouf. Stefan de Vrij e Henrikh Mkhitaryan potrebbero restare. Marcus Thuram andrebbe via solo davanti a un’offerta irrinunciabile.