Se n'era parlato come di un possibile rinforzo per l'Inter, a caccia di un estremo difensore d'esperienza da affiancare a Josep Martinez, ma David De Gea sembra oggi più vicino alla permanenza alla Fiorentina, come segnala il Corriere dello Sport.

"Se la Fiorentina ha espugnato l’Allianz Stadium senza subire neppure una rete è stato anche grazie a De Gea, acquisto su cui la società ha puntato forte nel 2024 nonostante lo scetticismo di qualcuno dovuto all’anno sabbatico che si era preso dopo lo svincolo dal Manchester United - si legge sul quotidiano -. Da parte sua De Gea non ha alcun dubbio: il suo desiderio manifesto è di continuare a difendere i pali della Fiorentina. Con la quale ha sottoscritto un contratto valido fino al giugno del 2028. Lo ha fatto un anno fa, quando le parti avrebbero potuto rinnovare l’accordo di un anno raddoppiando l’ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni. Invece hanno optato per il prolungamento triennale e l’incremento dello stipendio fino a 3 milioni netti a stagione".

"Nella testa del classe 1990 non è cambiato nulla, la sua volontà è di continuare il percorso a Firenze, puntando al ritorno in Europa già il prossimo anno. Da capire le reali intenzioni della dirigenza viola, che eccetto cambiamenti improvvisi gli garantirà la permanenza. In tutto ciò la Juventus resta spettatrice interessata, nel senso che se i bianconeri non dovessero riuscire a chiudere il colpo Alisson potrebbero insidiare la Fiorentina per De Gea. Nelle prossime settimane la società riparlerà col giocatore per chiarire definitivamente la sua posizione, puntando a costruire insieme un contesto virtuoso e diametralmente opposto a quello dell’ultima stagione".