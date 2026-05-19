Javier Zanetti dice tutto, ancora una volta. Il vice presidente dell'Inter si concede per un'intervista ai microfoni dell'emittente radiofonica argentina DSports Radio, dando in primo luogo la sua griglia di partenza per i Mondiali ormai alle porte: "Vedo la Francia giocare molto bene, anche la Spagna sta giocando molto bene. L'Argentina, dopo il Qatar, ha continuato sulla stessa strada e sarà lì. Ripongo un po' di fiducia nel Portogallo, e la Germania è sempre una candidata". Il discorso verte poi su Lautaro Martinez, per il quale l'ex capitano punta su un lungo futuro in nerazzurro: "Quando siamo andati a prenderlo, abbiamo pensato a ciò che ci avrebbe potuto dare con il passare degli anni. Mi rende felice che sia il capitano, è un leader, tutti i suoi compagni si identificano con lui. È molto importante dentro e fuori dal campo. Si sente molto felice all’Inter, è inevitabile che i grandi club vengano a cercarlo. Lui però ci dà la tranquillità che continuerà a difendere la maglia del club”.

Riguardo alla possibilità di un ricongiungimento a Milano con una vecchia conoscenza, Pupi ha analizzato la situazione di Diego Simeone in Spagna. Pur non escludendo un futuro collegamento, si è mostrato realista sulla situazione attuale dell'allenatore: "Vedo il Cholo fare molto bene a Madrid. Dice sempre 'l'ultimo anno', e lui continua. Un ricongiungimento con l'Inter? Se le cose devono succedere, succederanno prima o poi. Oggi non lo vedo lasciare l'Atlético Madrid". Zanetti ha elogiato il giovane Nico Paz, sottolineandone sia il talento calcistico che il carattere, ed ha espresso il suo rammarico per l'infortunio di Valentín Carboni, confermando che l'intenzione dell'Inter è lasciare che il giovane continui la sua carriera nel calcio argentino per ritrovare la forma migliore: "L'idea è che Carboni resti al Racing; mi dispiace molto per quello che gli è successo. È concentrato sul suo recupero e sul dimostrare che tipo di giocatore è". Infine, ha espresso il suo dispiacere per la mancata presenza dell'Italia ai Mondiali affermando che è giunto il momento per la Nazionale azzurra di recuperare la propria identità storica.