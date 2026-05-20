Un anno dopo aver chiuso un campionato di Serie B con lo Spezia a quota 17 gol, Pio Esposito si è trovato come uno dei protagonisti della festa dell'Inter per il Double, l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia. Ed ora, come ricorda Tuttosport, campeggia tra i giocatori della squadra maschile per il lancio della nuova maglia.

"È un’immagine che certifica, anche a livello mediatico, lo status del centravanti 2005, che del resto è il quarto miglior marcatore stagionale dell’Inter (9 gol considerando tutte le competizioni), dietro a Lautaro e Thuram, oltre ad Hakan Calhanoglu - si legge sul quotidiano -. La fiducia nei suoi confronti, d’altra parte, non è mai mancata: non è un caso che, a differenza dei suoi fratelli, l’Inter non abbia mai nemmeno valutato di allentare la presa della propria longa manus su Pio. Anche davanti a valutazioni molto alte, come quelle prospettate da Atalanta e Napoli la scorsa estate. Il resto, certo, l’ha fatto Cristian Chivu, che Pio l’ha visto crescere nel settore giovanile".

"Da talento in prestito a frontman, e non è certo finita: in estate il rinnovo di contratto, nonostante l’accordo in essere scada nel 2030, sembra una formalità, anche per adeguare lo stipendio al nuovo status di Esposito. Che potrebbe avere una chance di arrotondare anche nell’ultima giornata di campionato. Sabato pomeriggio con il Bologna, l’aiuto di Pio potrebbe servire: Chivu sembra infatti intenzionato a far riposare alcuni dei giocatori che poi saranno protagonisti con le proprie nazionali, anche se non tutti, dato che per esempio Lautaro vuole giocare per mettere benzina nelle gambe".