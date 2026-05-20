Sono sorte alcune perplessità riguardo all'amichevole tra Grecia e Italia programmata per il 7 giugno al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, che farà seguito a quella del 3 in Lussemburgo.

Il ct ad interim Silvio Baldini ha infatti espresso la volontà di convocare per quelle due uscite i giocatori dell'Under 21, ma il collega degli ellenici, Ivan Jovanovic, ha sollevato una seire di dubbi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe infatti confrontarsi con l'Italia "vera", coi vari Barella e Dimarco. "La Figc ha tenuto il punto - si legge -. La miglior nazionale da schierare la sceglie Baldini, non Jovanovic e, come ha spiegato il diretto interessato, convocare i giovani ha una logica: al netto della Nations League, che inizierà a settembre e con un nuovo tecnico, a oggi l’Italia non pensa al presente, ma a un futuro che guarda soprattutto ai Mondiali del 2030".

Baldini convocherà in ogni caso anche alcuni giovani già nel giro della nazionale maggiore, come Pio Esposito, Palestra e Pisilli, poi pescherà nell'U19 dove ci sono Samuele Inacio, Filippo Mané e Luca Reggiani. In ogni caso, si esplicita sul quotidiano, nessuna clausola del contratto impone i "big" in campo: se i greci vorranno rompere, ci saranno conseguenze legali.