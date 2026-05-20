Manu Koné è il "candidato forte" per essere sacrificato dalla Roma sull'altare del Fair Play Finanziario e l'Inter è pronta a lanciare l'assalto al centrocampista francese. Come riporta oggi il Corriere dello sport, dietro alla scelta dei giallorossi ci sarebbero anche una serie di incomprensioni con Gasperini e delle valutazioni tattiche. Il tecnico vorrebbe un centrocampista con maggiore predisposizione offensiva, avendo in mediana già Cristante.

Ora, però, c'è da discutere sul prezzo. "Quanto vuole la Roma per il suo centrocampista? Si parla di non meno di 40 milioni, anzi di una cifra più vicina ai 50, magari da raggiungere con i bonus - si legge sul quotidiano -. La scorsa estate, il club nerazzurro aveva, di fatto, acquistato Koné per 35 milioni più bonus. Poi, la Roma si è tirata indietro ed è saltato tutto. E’ da capire, quindi, se a distanza di quasi un anno, con i ruoli che si sono parzialmente invertiti – è la società capitolina che, avendone la necessità, spinge per vendere -, in viale Liberazione accetteranno di spendere una cifra più alta".

Sviluppi sono comunque attesi già nei prossimi giorni. Alternative vere non se ne vedono all'orizzonte, almeno non con le stesse caratteristiche. Piace molto Curtis Jones, già vicino all'Inter in gennaio. Il canale non si è mai interrotto e il britannico vorrebbe lasciare il Liverpool, con cui ha un contratto fino al 2027. Il prezzo potrebbe quindi essere inferiore, ma Jones (che pure è alto 185 cm) non è un mediano di rottura, bensì uno portato a "giocare". Ed è difficile pensare che l'Inter possa prendere entrambi.