Le operazioni di mercato in casa Inter per quel che riguarda il rafforzamento della difesa sembrano complicarsi, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. I nomi sono quelli che si stanno facendo ormai da tempo, ovvero Tarik Muharemovic dal Sassuolo e Oumar Solet dall'Udinese, ai quali già da ieri il quotidiano ha aggiunto i profili di Vuskovic e Araujo. Ma per tutti questi ci sono degli ostacoli da superare, mentre sembra più vicina la permanenza di un giocatore già in gruppo, Stefan De Vrij, in scadenza di contratto ma che potrebbe prolungare.

"Vero che è stato raggiunto un accordo di massima con Muharemovic - si legge -, ma il 50% sulla rivendita in mano alla Juventus complica tutto. Si è raffreddata probabilmente definitivamente la pista Solet. Ciò significa che il mirino si è spostato su un altro profilo. Vuskovic e Araujo piacciono molto ma hanno costi inaccessibili. Sempre in difesa potrebbe esserci la conferma di uno dei nerazzurri in scadenza, ovvero De Vrij, a cui è stato proposto un rinnovo a cifre decurtate".

In ultimo, stando al reparto arretrato, ci sarebbe la questione legata a Benjamin Pavard, che tramite un post su Instagram ha salutato la Ligue 1 per tornare alla base. "Rientrerà dal prestito al Marsiglia, ma non disferà le valigie", si legge ancora sul quotidiano. Il francese aveva lasciato i nerazzurri sul filo di lana dello scorso mercato estivo, lasciando spazio all'arrivo di Akanji dal Manchester City.