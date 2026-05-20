Per la terza volta consecutiva, l'Italia non si è qualificata per la fase finale del Mondiale. Una pessima notizia, per i colori azzurri, ma che nasconde un'altra faccia della medaglia. Dimarco, Barella, Esposito e Bastoni saranno da subito a disposizione.

"La mancanza dell'impegno Mondiale riporterà tutto il pacchetto italiano agli ordini di Chivu alla prima occasione utile, ovvero quella del raduno che verosimilmente anticiperà il ritiro in Germania. Tutti riposati, più carichi, con un'estate intera da dedicare all'Inter con cui confermarsi in Italia e riscattarsi in Europa", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"La squadra - prosegue l'articolo - dovrebbe ritrovarsi a metà luglio per i test atletici prima di prendere un aereo verso la Baden-Württemberg, regione tedesca nella parte sud-occidentale del paese. Lì un ritiro ad alta quota vedrà riunita un'Inter orfana dei nazionali al Mondiale, ma i fan locali o che seguiranno la squadra a più di 500 chilometri da Milano, oltre ad andare a visitare i musei della Porsche e della Mercedes oppure uno dei castelli che svettano tra le montagne locali, potranno sicuramente tornare a casa con un autografo di qualche azzurro. I lavori in Germania dureranno una decina di giorni, poi l'Inter rientrerà a Milano prima di esibirsi dall'altro lato del mondo ad agosto; a Hong Kong, contro il City, e poi in Australia per due antipasti di Serie A contro Milan e Juventus. Un'estate piena di appuntamenti e di circa 30 mila chilometri di viaggi".