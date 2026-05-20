Ripresa degli allenamenti quest'oggi ad Appiano Gentile, in vista dell'ultimo impegno di questa stagione da ricordare per l'Inter e per Cristian Chivu in programma sabato al Dall'Ara contro il Bologna. Come riferisce Sky Sport, Lautaro Martinez e Francesco Acerbi hanno lasciato già da qualche minuto il centro sportivo. Nel frattempo, si parla anche delle voci di mercato legate al club nerazzurro con riferimento particolare ad Alessandro Bastoni: il Barcellona si era fatto sotto nelle scorse settimane, ma ultimamente la pista sembra essersi raffreddata in maniera pressoché definitiva, per le richieste economiche da parte dell'Inter e anche un per certo scetticismo mostrato da Hansi Flick, tecnico blaugrana, in merito al profilo del numero 95.

Bastoni, comunque, all'Inter sta molto bene ed è anche un giocatore molto amato dalla tifoseria nerazzurra, che gli è sempre stata vicina nei momenti complicati vissuti in questa stagione e anche durante la festa Scudetto ha dato manifestazioni importanti di affetto nei suoi confronti. Ciò non toglie però che l'Inter valuterebbe comunque eventuali opportunità alternative che possano soddisfare i requisiti richiesti da Viale della Liberazione.