La 547ª newsletter settimanale dell'Osservatorio calcistico del CIES presenta la Squadra della stagione 2025-2026, stilata col modulo 4-3-3, per 34 campionati al termine della stagione. La selezione è stata effettuata sulla base delle prestazioni in campo (otto categorie per i giocatori di movimento e gol previsti contro gol subiti per i portieri; dati Impect), dei risultati delle partite e del tempo di gioco. Per quel che riguarda la Serie A, logico dominio da parte dell'Inter, che annovera ben cinque rappresentanti: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez.