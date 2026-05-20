La 547ª newsletter settimanale dell'Osservatorio calcistico del CIES presenta la Squadra della stagione 2025-2026, stilata col modulo 4-3-3, per 34 campionati al termine della stagione. La selezione è stata effettuata sulla base delle prestazioni in campo (otto categorie per i giocatori di movimento e gol previsti contro gol subiti per i portieri; dati Impect), dei risultati delle partite e del tempo di gioco. Per quel che riguarda la Serie A, logico dominio da parte dell'Inter, che annovera ben cinque rappresentanti: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. 

Sezione: News / Data: Mer 20 maggio 2026 alle 11:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.