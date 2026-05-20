E' un periodo di gioie e dolori, sportivamente parlando, in casa Thuram. La Gazzetta dello Sport dedica oggi una pagina al differente momento vissuto da Marcus, attaccante dell'Inter che ha appena infilato l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia ed è secondo nella classifica marcatori della Serie A, e di Khephren, centrocampista della Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League e per di più rimasto fuori dalla lista dei convocati di Deschamps per il Mondiale.
"Come cambiano le cose - si legge sulla rosea -. Alcuni mesi fa sembrava Marcus vicino alla cessione. Come se si fosse rotto qualcosa con il mondo Inter. Il primo segnale di distacco era arrivato proprio durante una partita contro la Juve, a settembre: vittoria per 4-3 dei bianconeri, i fratelli Thuram in gol, Marcus che segna e quasi non esulta, Khephren che segna e si scatena. Seguirono polemiche e settimane di scarso rendimento, mentre Pio saliva, Bonny spingeva e la ThuLa era un acronimo che non scaldava più nessuno. Un centinaio di chilometri più a ovest il centrocampista bianconero alzava il proprio rendimento dimostrandosi imprescindibile per Spalletti".
"Poi qualcuno ha premuto l'interruttore, Marcus si è acceso e Khephren si è spento - prosegue l'articolo - Lo juventino ha saltato per infortunio proprio la discussa sfida di San Siro contro il fratello, l'interista ha cambiato marcia: 7 gol nelle prime 30 giornate, 6 nelle ultime sei giocate. Il bottino complessivo (13 reti) è uguale a quello del 2023-24 e inferiore di uno a quello del 2024-25. La doppia cifra è una piacevole tradizione ormai".
Autore: Antonio Di Chiara
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