La selezione rossocrociata di Murat Yakin diretta negli Stati Uniti, Canada e Messico per disputare l'imminente Mondiale, è ormai completa. Dopo i primi 14 convocati annunciati lunedì, il CT della Nati ha completato l'elenco oggi con i restanti dodici nomi. Ovviamente presente il difensore dell'Inter Manuel Akanji, uno dei quattro rappresentanti della Serie A insieme a Remo Freuler del Bologna, Ardon Jashari del Milan e Michael Aebischer del Pisa, oltre a delle vecchie conoscenze come Silvan Widmer, Denis Zakaria, Noah Okafor e Dan Ndoye.

Questa la lista completa:

Portieri: Gregor Kobel, Marvin Keller, Yvon Mvogo.

Difensori: Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Miro Muheim, Aurèle Amenda, Eray Cömert, Luca Jaquez.

Centrocampisti: Remo Freuler, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Ardon Jashari, Michel Aebischer.

Attaccanti: Zeki Amdouni, Christian Fassnacht, Dan Ndoye, Breel Embolo, Ruben Vargas, Noah Okafor, Cedric Itten.