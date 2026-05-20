Ci sono diversi calciatori dell'Inter il cui futuro è in bilico. Chi per un contratto in scadenza, chi perché reduce da un'annata in cui ha giocato pochissimo, chi perché ha giocato non dando l'impressione di essere indispensabile. Tante riflessioni sono in corso in via della Liberazione e ovviamente il mercato dipenderà anche da chi avrà o meno delle richieste. Un piccolo riassunto delle situazioni ancora da definire arriva oggi dal Corriere dello Sport, partendo da chi ha un accordo coi nerazzurri che sta per concludersi, il prossimo 30 giugno.

"La porta non è chiusa nemmeno per Mkhitaryan - si legge oggi sul quotidiano -. Per gli altri, invece, si andrà ai saluti. Come per Frattesi, per cui si cerca solo la migliore soluzione, dal punto di vista economico. In potenziale uscita anche Luis Henrique, tanto più con l’assalto previsto per Palestra. Mentre Diouf ha chance di restare, soprattutto se proseguirà la sua trasformazione in esterno".