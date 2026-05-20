Maglia numero 10, come la sua ma anche come quella del suo connazionale Lautaro Martinez. Questo il regalo speciale fatto dall'Inter a Leandro Bolmaro, play-guardia dell'Olimpia Milano ospite speciale nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione. Bolmaro, che è stato eletto miglior difensore della regular season della LBA 2025-2026, alla vigilia di gara 3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto contro Reggio Emilia rilascia anche un'intervista per il format 'Off the Pitch':

Cosa si prova a trovarsi sul terrazzo di Inter HQ?

"Per me è una sensazione speciale, qualcosa che volevo conoscere e ora finalmente vedo tutto di questo grande club, con una grande storia. Per me è davvero emozionante, mi sento bene".

Bolmaro visiona poi un videomessaggio di saluti registrato proprio da Lautaro Martinez.

"Incredibile... Sono giovane, ho visto l'ultimo Mondiale. Tutti quei giocatori rappresentano tantissimo per il Paese, per noi giovani. Non so cosa dire, per me è un piacere; Lautaro è una leggenda per me come lo è per l'Inter, sono davvero emozionato".

Hai visto Lautaro anche sul campo, la 'garra' argentina è qualcosa che hai anche tu quando giochi?

"Certo, è fuoco, fuoco che abbiamo dentro. Questo è quello che ci insegnano i nostri genitori, è qualcosa che viene dalla famiglia e dal passato. Veniamo da famiglie umili che ci trasmettono tutto questo; l'Argentina è sempre dovuta partire dal basso, nessuno viene da famiglie ricche e fa tutto questo. Devi lavorare per ottenere ogni cosa e quindi hai bisogno di questa passione".

Puoi ascoltare il resto dell'intervista cliccando su questo link.