Entrambi sono obiettivi con la 'O' maiuscola dell'Inter per il prossimo mercato, anche se si tratta di due operazioni molto complicate soprattutto per i costi. Intanto, però, sia Nico Paz sia Manu Koné sono ancora impegnati rispettivamente con Como e Roma alla ricerca di un piazzamento Champions per la prossima stagione. Ed entrambi sono reduci da infortuni che mettono a rischio la loro presenza nell'ultima giornata di campionato, domenica sera per Cremonese-Como e Verona-Roma.

Come evidenzia Sky, il trequartista argentino si sta allenando a parte e sarà convocato per la sfida contro la Cremonese solamente se sarà al 100%. Con il Mondiale alle porte, Nico Paz non vuole correre rischi, un'indicazione che arriva anche dalla Federazione Argentina, che è in continuo contatto in questi giorni con la società comasca. Il giocatore sarà infatti monitorato nei prossimi allenamenti

Più ottimismo invece per quanto riguarda il francese, che nella giornata di oggi, 20 maggio, è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta a rientrare tra i convocati per il match del Bentegodi.