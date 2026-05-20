Spunta un nome nuovo nella caccia da parte di un nuovo portiere che possa prendere il posto di Yann Sommer nella rosa della prossima stagione. Secondo Matteo Moretto, infatti, confermate le quotazioni in ascesa di Josep Martinez come nuovo titolare, come guardiaspalle i nerazzurri cercano un profilo esperto e per questo motivo, oltre a Guglielmo Vicario che al momento è una pista congelata considerata la lontananza di vedute con il Tottenham, si valuta anche il nome di Kepa Arrizabalaga, portiere dell'Arsenal fresco campione d'Inghilterra, nome che qualche anno fa fece scalpore per via del suo trasferimento a cifre record al Chelsea che lo pagò ben 80 milioni, per poi non confermare le promesse iniziali.

Ci sono stati contatti per il classe 1994, lo stesso anno di nascita di Ivan Provedel per il quale vengono confermati i contatti. L'estremo difensore della Lazio offre garanzie sul piano fisico, mentre il basco ha il vantaggio di avere una clausola relativamente bassa.