"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra agenzia a Yann Bisseck!". Con questo messaggio pubblicato sui social, la Giovanni Branchini e Associati ha confermato ufficialmente quanto era nell'aria da giorni. Il difensore dell'Inter ha scelto l'agenzia del noto procuratore Giovanni Branchini per gestire i propri interessi professionali. Un passaggio importante per il classe 2000, reduce dalla delusione per la mancata convocazione al Mondiale 2026 da parte del CT Julian Nagelsmann, che evidentemente non ha ritenuto sufficiente l'ottima stagione del calciatore a Milano.

Solitamente quando un giocatore cambia agenzia è una mossa finalizzata a dare una svolta alla propria carriera, anche se non sempre si traduce in un trasferimento (per informazioni citofonare a Denzel Dumfries). Ma viene alquanto naturale ipotizzare che anche questa estate possano suonare parecchie sirene estere per Bisseck e una nuova agenzia potrebbe avere nuove chiavi di accesso a determinati mercato o club. In Viale della Liberazione sono consapevoli del fatto che il gigante tedesco abbia parecchi estimatori, la scorsa estate il Crystal Palace sembrava aver trovato i giusti argomenti per portarlo in Premier League, ma l'affare non decollò per varie ragioni. Con un anno ad alto livello in più, un Double e maggiore esperienza pur avendo ancora 25 anni, è facile pensare che arriverà qualche telefonata nella sede dell'Inter. Poi, chiaramente, sarebbe tutto da valutare, perché Bisseck non ha mai nascosto di trovarsi benissimo all'Inter e per fargli liberare l'armadietto ad Appiano Gentile servirebbe essere molto convincenti.

In attesa degli eventi, è giusto ribadire come Giovanni Branchini, uno dei più esperti procuratori italiani, abbia grande conoscenza soprattutto del mercato tedesco e un canale diretto da anni con il Bayern Monaco, con cui ha concluso parecchie operazioni di mercato anche di alto profilo, da agente o da intermediario. I tedeschi, freschi vincitori del Meisterschale, oltre alla coppia Dayot Upamecano-Jonathan Tah non hanno centrali totalmente affidabili, perché Kim Min-jae ha un po' deluso le aspettative (ma l'Inter continua a tenerlo d'occhio). Per questo non è escluso che possano guardarsi intorno peer rinforzare il reparto in estate e un giocatore come Bisseck, tedesco, sarebbe in linea con la strategia di mercato attuata solitamente.

Per adesso è solo un'ipotesi alimentata dal cambio di agenzia del centrale, certo è che se dalla Germania arrivasse una grossa proposta per un giocatore pagato appena 7 milioni tre anni fa in casa nerazzurra qualche conto se lo farebbero. Ad oggi, comunque, il classe 2000 non è sul mercato, almeno fino a quando non arriverà un'offerta seria.