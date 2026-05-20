Anche su Tuttosport di oggi ci si concentra sul summit avvenuto ieri tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra. Niente discorsi sul contratto (mancavano sia il suo agente Chiodi che l'avvocato Capellini) ma un primo approccio riguardo al mercato.

"Al netto del riconoscimento economico, quanto più interessa a Chivu - ma su questo l’allenatore è perfettamente allineato ai suoi dirigenti - è che l’Inter continui a essere molto competitiva, il che vorrà dire mettere nel motore giocatori che possano alzare il ritmo e che siano in grado di interpretare più ruoli. Obiettivo è passare al 3-4-2-1 e questo rende ancora più solida l’idea di affondare per Manu Koné che Gian Piero Gasperini può sacrificare sull’altare del fair play finanziario", si legge sul quotidiano. "Per Koné la Roma chiede 40 milioni e la trattativa, per il fair play Uefa, andrà chiusa entro il 30 giugno. Avere un giocatore di quel tipo in mezzo al campo - è convinzione di Chivu e dei dirigenti - permetterebbe all’Inter agevolmente di giocare con un attaccante in più".

Resta sempre in piedi l'ipotesi di affidarsi a un centrocampista con caratteristiche leggermente differenti. "La stella polare a cui guarda il romeno - si legge ancora - è la Premier e il calcio che si gioca a quelle latitudini, per questo motivo va sempre tenuto buono anche il nome di Curtis Jones che potrebbe anche non essere alternativo a Koné alla luce della sua capacità di interpretare benissimo più ruoli, compreso quello dell’incursore dietro alla punta (l’Inter perderà Frattesi). Questi ha rotto con Slot, non intende firmare il contratto in scadenza nel 2027, continua a lanciare segnali via social all’Inter dopo che le aveva detto sì a gennaio. Problema è che il Liverpool non ha ancora fatto un prezzo: quando verrà dato il valore al cartellino il club nerazzurro ragionerà sul da farsi".