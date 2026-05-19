Brutta notizia per Yann Bisseck a pochi giorni dalla conquista del Double con l'Inter. Stando a quanto riferisce l'emittente tedesca Sport1, infatti, il nome del difensore nerazzurro non sarà presente nella lista dei convocati della Germania per il Mondiale al via in estate. Il ct Julian Nagelsmann avrebbe deciso di non includere il difensore centrale nella lista dei 26 convocati per il torneo, con l'annuncio ufficiale previsto per la giornata di giovedì.

Bisseck, che nelle ultime ore ha cambiato ufficialmente agente affidandosi all'agenzia di Giovanni Branchini, nei giorni scorsi aveva parlato proprio a Sport1, esprimendo il proprio desiderio di partecipare alla competizione più prestigiosa dopo la grande annata vissuta a Milano: "Attenzione in Germania dopo lo scudetto e la Coppa Italia vinti con l'Inter? Questa è un'ottima domanda. Spero davvero che i miei successi e le mie prestazioni in Germania vengano riconosciuti. È già il mio secondo campionato in tre anni e, per la prima volta dal 2018, una squadra italiana ha vinto di nuovo il Double. Questo mi rende incredibilmente orgoglioso e felice. L'ultimo contatto con Nagelsmann? Prima dell'ultimo annuncio della rosa per le partite internazionali di marzo. L'allenatore mi ha chiamato per dirmi che le mie prestazioni erano state notate e che ero nella lista dei candidati. Mi impegno al massimo ogni giorno per diventare il miglior professionista possibile, sfruttando appieno il mio potenziale".