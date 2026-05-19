Il tabloid tedesco Bild conferma l'indiscrezione lanciata dall'emittente Sport1 qualche minuto fa: nella lista dei 26 giocatori che il CT della Nazionale tedesca Julian Nagelsmann porterà ai Mondiali, che verrà annunciata giovedì, non ci sarà il nome di Yann Bisseck. Una notizia che suona decisamente amara, per il difensore dell'Inter, soprattutto perché arriva dopo una stagione che gli è valsa la conquista di Scudetto e Coppa Italia coi nerazzurri. Proprio Bisseck aveva affermato alla Bild nei giorni scorsi come il suo obiettivo dichiarato fosse partire con la Mannschaft per il Nord America, un sogno che oggi si infrange dolorosamente.

Bisseck ha fatto il suo debutto con la nazionale tedesca il 23 marzo 2025, nei quarti di finale di Nations League contro l'Italia . La sua prima apparizione con la maglia della DFB risale al pareggio per 3-3 nella partita di ritorno. Ad oggi, quella partita rimane la sua unica presenza in Nazionale e tale è destinata, purtroppo per lui, a rimanere per un po' di tempo.