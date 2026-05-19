È stata convocata per le ore 11 di martedì prossimo, 26 maggio, la nuova riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 27 aprile e del 13 maggio 2026 e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti:

- aggiornamento del segretario generale sull’andamento della gestione economica-finanziaria 2026 della Federazione;

-approvazione del Bilancio Consuntivo 2025;

- piano di Audit integrato 2026;

- modifiche regolamentari;

- nomine di competenza;

- varie ed eventuali.