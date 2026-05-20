In occasione del lancio del nuovo Home Kit di FC Internazionale Milano per la stagione 2026/27, Betsson Sport annuncia con orgoglio la sua presenza sulla maglia nerazzurra per il terzo anno consecutivo. Un legame che si rinnova nel segno del successo, della tradizione e di una comune visione del futuro. La nuova maglia, che fonde l'anima sartoriale e l'eleganza senza tempo di Milano con l'innovazione tecnologica di Nike, ospiterà anche in questa stagione il logo di Betsson Sport sul petto, consolidando una partnership che ha recentemente visto i nerazzurri conquistare il Double Scudetto e Coppa Italia.

"Vedere il nostro logo sulla nuova maglia dell'Inter, subito dopo aver celebrato insieme la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, è per noi motivo di immenso orgoglio - ha commentato Stefano Tino, Managing Director Southern Europe in Betsson Group -. Questo kit celebra l'eleganza e la manifattura milanese; per Betsson Sport, rappresenta il simbolo di una passione che continua a legarci a questo Club e ai suoi tifosi per il terzo anno consecutivo".

La presenza come sponsor di maglia si inserisce perfettamente nella missione di Betsson Sport, brand arrivato in Italia nel 2024 come piattaforma digitale di infotainment e punto di riferimento per l'informazione sportiva online. Il nuovo Home Kit 2026/27, con il logo Betsson Sport, è disponibile da ieri, martedì 19 maggio, sui canali ufficiali del Club e di Nike.