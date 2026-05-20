La riunione tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter è servita per parlare di mercato, non di rinnovo per il tecnico: per quest'ultimo obiettivo, infatti, è già fissato un appuntamento la prossima settimana, come riporta oggi il Corriere dello Sport.
Focus su acquisti e cessioni quindi, provando a mettere le basi per l'anno che verrà. "Mettendo da parte Nico Paz – è il grande sogno, ma dipende dal Real Madrid e quindi l’Inter può solo aspettare -, la novità più sostanziale è che, non solo Palestra è più che mai un obiettivo, ma soprattutto che non è strettamente legato all’uscita di Dumfries", secondo quanto si legge sul quotidiano. "L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni, quindi è da considerare comunque in bilico. Ma ha anche il contratto in scadenza tra un anno e quindi occorre portarsi avanti con un sostituto adeguato. E Palestra, in questo senso, sarebbe una soluzione ideale e duratura. Per Chivu può giocare anche a sinistra".
L'esterno della nazionale italiana, già entrato nel giro tanto da disputare anche la sfortunata partita tra Bosnia e Italia costata la terza esclusione consecutiva degli azzurri dalla fase finale del Mondiale, tornerà all'Atalanta dopo la stagione in prestito vissuta al Cagliari, club con il quale è definitivamente esploso dopo le buone premesse mostrate coi bergamaschi.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 11:11 CdS - De Gea-Inter? No, aspetta la Viola. Ma la Juve è alla finestra
- 11:02 Brambilla: "Ecco perché servono le seconde squadre. Giovani da migliorare in tre aspetti"
- 10:48 Corsera - Koné-Inter per un cambio modulo. Carlos Augusto nell'affare? No, ma...
- 10:34 TS - Esposito, un'immagine certifica il nuovo status: rinnovo in arrivo
- 10:20 CdS - Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Luis Henrique: la situazione di chi è in bilico
- 10:06 TS - Grecia-Italia con gli U21 in campo, è scontro. Esposito tra i convocati
- 09:52 TS - Provedel, tre fattori che spingono verso l'Inter
- 09:39 GdS - I due volti di casa Thuram: felicità Marcus, delusione Khephren
- 09:26 GdS - Niente Mondiale, i (ner)azzurri già pronti in ritiro: le tappe
- 09:13 TS - Stankovic jr tornerà, ma può essere "sacrificato" dall'Inter: il punto
- 09:00 TS - Massolin, l'Inter ha tre strade davanti: il punto
- 08:50 Sabatini: "Chivu, pragmatismo e naturalezza. Ma la forza dell'Inter è un'altra"
- 08:40 TS - Koné-Inter entro il 30 giugno? In lista anche Jones, ma il Liverpool...
- 08:30 CdS - Difesa Inter, ora c'è incertezza: le piste si complicano. Ma De Vrij resta
- 08:20 CdS - Palestra obiettivo Inter. Anche con la permanenza di Dumfries
- 08:10 GdS - Martinez titolare, ultimo ok da Chivu. Ora il vice: segnali da Provedel
- 08:00 CdS - Tattica e incomprensioni, la Roma sacrifica Koné. Inter all'assalto, ma c'è anche Jones: il punto
- 00:36 Sport - Fonti interne al Barça confermano: saltata l'operazione Bastoni
- 00:00 Per Lautaro "c'è solo l'Inter". Nel sangue, nella testa e nel cuore
- 23:58 Zanetti: "Adoro Nico Paz. Non perdo la speranza di vederlo all'Inter"
- 23:45 Zanetti sicuro di Lautaro: "Continuerà a difendere l'Inter, siamo tranquilli"
- 23:43 Marcus Thuram diventa... un fumetto: Tikus a confronto col padre Lilian
- 23:28 Irles: "In Francia abbiamo meno attaccanti. Thuram non è Giroud"
- 23:12 Svizzera, ecco i 26 convocati di Yakin per i Mondiali: Akanji presente
- 22:57 Convocato per martedì 26 il nuovo Consiglio della FIGC: i temi
- 22:42 Bild conferma: "Niente Mondiali, per Bisseck la notizia più amara"
- 22:14 Di Marzio: "Promesso rinnovo annuale a Mkhitaryan, decisione in 10 giorni"
- 22:05 Mondiale, delusione per Carlos Augusto. Ora potrà riflettere sul futuro
- 21:58 Playoff Serie B, Monza prima finalista: Cutrone spegne i sogni della Juve Stabia
- 21:43 VIDEO FCIN - Un tifoso saluta Acerbi dopo la festa: "Grazie per il Barça"
- 21:23 Lazio, futuro di Provedel in bilico. Tutto dipende dal destino di Mandas
- 21:09 Caso Grecia-Italia, l'idea FIGC: valorizzare gente come Pio Esposito
- 20:55 Sport1 - Delusione per Bisseck: non sarà tra i convocati della Germania
- 20:48 Final Four Primavera, resi noti i prezzi dei biglietti di semifinale e finale
- 20:33 Italia U16 a valanga sulla Grecia: netto 5-1. Pasqual: "Gara di alto livello"
- 20:18 Atalanta bruciata dall'Inter per i playoff Primavera, Samaden: "Bilancio? Dipende se..."
- 20:04 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 19:55 Sky - C'è anche l'ok di Chivu: Pepo Martinez viaggia verso la titolarità
- 19:50 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:43 Trofeo dell'Armonia Sportiva, la finale sarà un derby tra Inter e Milan
- 19:36 UFFICIALE - Bisseck passa all'agenzia di Branchini: "Siamo orgogliosi"
- 19:29 Brasile, Ancelotti dice no a Carlos Augusto. Che resta in 'lista d'attesa'
- 19:15 Farioli: "Grande rispetto per Mourinho. Non dimenticherò mai la sua Inter"
- 18:58 SM - Incontro Chivu-dirigenza: il sogno dell'Inter è Nico Paz. Tutti i nomi
- 18:48 L'Atletico Madrid lancia la campagna abbonamenti. Ispirandosi all'Inter
- 18:35 Grecia-Italia, amichevole in bilico: non piace l'idea di schierare l'U21
- 18:27 GdS - Martinez e non solo: due motivi complicano l'affare Inter-Vicario
- 18:15 Il comico Ravenna punge: "Ibra, simbolo del Milan e ha vinto più con noi"
- 18:07 Capello a TRT Spor: "Calhanoglu tra i migliori centrocampisti d'Europa"
- 17:45 Conte-Napoli, è addio. L'ex Inter avrebbe informato DeLa un mese fa
- 17:35 Malagò: "Commissario tecnico? Sarei irresponsabile se dicessi qualcosa"
- 17:15 Abodi: "Ct? La priorità è il modello del club Italia. Vi spiego perché"
- 16:40 CF - Stadio San Siro SpA, Calvelli entra nel CdA al posto di Cocirio
- 16:25 Onana torna allo United. Che valuta di dargli una seconda chance
- 16:05 Dimarco ripensa all'impresa dell'Inter: "Double da impazzire"
- 15:55 fcinPorta, all'Inter servirà anche un vice: proposti due profili esperti
- 15:41 Javier Zanetti ospite all'Università IULM: 'dialogo autentico'
- 15:27 Di Marzio: "Sbravati all'Atalanta, l'Inter conferma Tarantino"
- 15:12 Jones, assist all'Inter: un emoji complica il rapporto con Slot
- 15:00 Materazzi: "Chivu, la dirigenza non sbaglia da 20 anni. Cardinale? Grazie"
- 14:45 Camano: "Su Gila non c'è nulla. Per Lautaro esiste solo l'Inter"
- 14:28 From UK - Il Liverpool pensa a Dumfries per risolvere un problema
- 14:12 In sede anche il tema tattico. Chivu vorrebbe cambiare assetto
- 14:07 Giudice sportivo, multa di 20mila euro al Genoa. Stop per 11 giocatori
- 13:53 Trofeo dell'Amicizia Sportiva, nell'Inter U23 un volto nuovo
- 13:48 L'ex vice allenatore di Chivu: "Cerca sempre di uscire dalla comfort zone"
- 13:40 videoFinito l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza: i temi trattati
- 13:30 Scontri in Inter-Torino a Monza, 20 Daspo per i tifosi granata
- 13:24 Doblete per Chivu: da Stankovic a J. Cesar, i messaggi degli ex compagni
- 13:15 Cherubini: "Ero convinto che Chivu potesse reggere il contesto Inter"