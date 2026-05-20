La riunione tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter è servita per parlare di mercato, non di rinnovo per il tecnico: per quest'ultimo obiettivo, infatti, è già fissato un appuntamento la prossima settimana, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Focus su acquisti e cessioni quindi, provando a mettere le basi per l'anno che verrà. "Mettendo da parte Nico Paz – è il grande sogno, ma dipende dal Real Madrid e quindi l’Inter può solo aspettare -, la novità più sostanziale è che, non solo Palestra è più che mai un obiettivo, ma soprattutto che non è strettamente legato all’uscita di Dumfries", secondo quanto si legge sul quotidiano. "L’olandese ha una clausola di uscita da 25 milioni, quindi è da considerare comunque in bilico. Ma ha anche il contratto in scadenza tra un anno e quindi occorre portarsi avanti con un sostituto adeguato. E Palestra, in questo senso, sarebbe una soluzione ideale e duratura. Per Chivu può giocare anche a sinistra".

L'esterno della nazionale italiana, già entrato nel giro tanto da disputare anche la sfortunata partita tra Bosnia e Italia costata la terza esclusione consecutiva degli azzurri dalla fase finale del Mondiale, tornerà all'Atalanta dopo la stagione in prestito vissuta al Cagliari, club con il quale è definitivamente esploso dopo le buone premesse mostrate coi bergamaschi.