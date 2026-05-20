Niente Barcellona per Alessandro Bastoni. La pietra tombale sulla presunta trattativa tra l'Inter e i catalani arriva direttamente dalla Spagna, e in particolare da Sport, quotidiano molto vicino alle questioni di casa Barça. Secondo Sport, niente da fare: il centrale non andrà a giocare nella Liga.

Insomma, dopo oltre tre mesi di chiacchiere, indiscrezioni e cattiverie gratuite, sembra essere terminata la telenovela. Eppure, in Italia, c'era già chi disegnava i campetti con l'Inter della prossima stagione senza di lui...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 20 maggio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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