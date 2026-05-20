Quello dell'Inter in estate non sarà un mercato rivoluzionario ma evolutivo. Ne parla oggi Sportmediaset, che evidenzia le varie situazioni che stanno impegnando la dirigenza nerazzurra in questo momento. L'attacco oggi offre solo certezze, il quartetto composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange Bonny e Pio Esposito non verrà toccato. Una certezza a sorpresa riguarda anche la porta, dove Pepo Martinez ha convinto la società e probabilmente si è guadagnato un posto nell'undici titolare della prossima stagione, spostando la ricerca sul suo vice.

In difesa il fascicolo Alessandro Bastoni è sigillato, perché l'interesse del Barcellona difficilmente diventerà concreto dal punto di vista economico e le richieste dell'Inter non verranno soddisfatte. Nome fortissimo per rinforzare il reparto arretrato rimane quello di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco del Sassuolo.

Meno certezze sul fronte Henrikh Mkhitaryan. Il club è disponibile a rinnovargli il contratto per un altro anno, ma l'armeno non ha ancora deciso cosa vuole fare: si attende una sua risposta.

Futuro incerto anche per Denzel Dumfries, a causa della clausola che a luglio può scatenare i corteggiatori. L'olandese è nel mirino del Manchester City e dell'Arsenal fresco campione d'Inghilterra, ma osservano la situazione anche Liverpool, Chelsea e United. A 25 milioni un esterno di questo livello può fare davvero gola a qualunque società ambiziosa.