Dopo aver eliminato l'Atalanta in semifinale ieri, l'Inter U23 conquista la terza edizione del 'Trofeo dell'Armonia Sportiva', disputatosi al Centro Tecnico Federale “Don Alberto Seri” di Solomeo, in provincia di Perugia. I nerazzurri di mister Stefano Vecchi hanno avuto la meglio sul Milan Futuro in finale, battuto 1-0 con gol di Christos Alexiou al 19' del primo tempo.

Si tratta di una vittoria a suo modo storica, dato che quello andato in scena oggi nel perugino era il primo derby della storia tra le due seconde squadre milanesi. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, l'Atalanta ha battuto la Juventus Next Gen per 2-1.