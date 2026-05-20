In attesa che il destino faccia il suo corso e che veda la luce il nuovo stadio con conseguente demolizione dell'attuale impianto, lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro compirà 100 anni il prossimo 19 settembre. E per celebrare la ricorrenza storica per il mondo del calcio e per la città di Milano, il conduttore e autore Marco Ardemagni ha lanciato un’idea tanto semplice quanto suggestiva: così come avvenne il giorno dell'inaugurazione, in occasione del secolo di vita dello stadio potrebbe essere organizzato un derby tra Inter e Milan, ma valido per il campionato di Serie A e non a livello amichevole come avvenne nel lontano 1926.

Per trasformare questo sogno in realtà serve il via libera della Lega Serie A, oltre all’accordo di Milan e Inter. In vista della diramazione del calendario della Serie A 2026-2027, prevista il prossimo 5 giugno nell'ambito del Festival della Serie A, tra i criteri di stesura delle 38 giornate andrebbe inserita anche questa specifica richiesta, che potrebbe essere anche agevolata dal fatto che quest'anno il 19 settembre cade di sabato, e che non andrebbe poi ad inficiare in alcun modo sul resto del campionato. Oltretutto, per la prossima stagione non ci sono nemmeno da valutare gli incroci con la Champions League visto che il calendario del nuovo torneo prevede un primo turno tra l'8 e il 10 settembre e il secondo direttamente a ottobre, con gli impegni delle Nazionali che inizieranno il 24-25 settembre.