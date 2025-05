È il prossimo avversario dell'Inter, Cesc Fabregas il Philadelphia Coach Of The Month. L'allenatore del Como, che verrà insignito del premio proprio nel pre-gara di Como-Inter, in programma venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20.45 al Sinigaglia, è stato scelto come il migliore del mese di maggio.

"Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare" si legge sul sito della Lega che sottolinea: "Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2024/2025".