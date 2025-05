L'unico acquisto della finestra invernale di calciomercato e l'autentica sorpresa del finale di stagione dell'Inter. Nel mezzo un infortunio che poteva condizionare il futuro e la decisione finale sul riscatto, ma la dirigenza nerazzurra ora non ha alcun dubbio: i 6-7 milioni da versare nelle casse della Roma per acquistare il cartellino di Nicola Zalewski sono anche pochi.

Arrivato al posto di Buchanan per essere una soluzione alternativa sulle fasce a Dumfries e Dimarco, Zalewski ci ha messo un giorno e pochi minuti in campo per far innamorare tutti i tifosi dell'Inter.

Arrivato sul gong del calciomercato invernale, Inzaghi ha voluto a tutti i costi tesserarlo e averlo a disposizione per il derby contro il Milan, tanto da schierarlo nel finale di gara con l'Inter sotto nel risultato. Subito intraprendente sulla sinistra, con freddezza ha servito con il petto l'assist per l'1-1 di De Vrij in pieno recupero.

Mica male per un esordio in maglia nerazzurra. Ma Zalewski, al netto di qualche altra presenza sulle fasce e dell'infortunio che lo ha tenuto per diverso tempo ai box, ha lavorato dietro le quinte e nel finale di stagione il polacco si è dimostrato la sorpresa dell'InzaghiBall, in una posizione inedita di mezzala/trequartista. Contro Torino e Como è stato tra i migliori in campo, con i granata è anche arrivato il suo primo (e bellissimo) gol in maglia Inter.

Velocità, dribbling, intraprendenza e fantasia tra centrocampo e attacco. Armi spesso mancate all'Inter 2024/2025. Inzaghi ha cucinato, ora non resta che attendere gli sviluppi di un matrimonio sbocciato in pochi mesi.