Al Napoli basta un gol per tempo per festeggiare il tricolore. Decisive le reti di McTominay e Lukaku per piegare la resistenza del Cagliari nel venerdì sera del Maradona. Con l'acuto di ieri sera, i partenopei hanno potuto festeggiare il quarto scudetto della loro storia. A fondo pagina gli higlights della partita.