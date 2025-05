Ultima giornata di campionato e ultime convocazioni stagionali per Cesc Fabregas. Il Como ha diramato la lista dei 26 giocatori a disposizione del tecnico spagnolo per la sfida contro l'Inter, in programma domani sera al Sinigaglia: assenti gli infortunati Dossena, Diao, Sergi Roberto e lo squalificato Goldaniga. Nel tweet sotto l'elenco completo.

Our team for tomorrow pic.twitter.com/fn5RW2q304 — Como1907 (@Como_1907) May 22, 2025