PSG in campo alle 21:00 per la finale di Coppa di Francia contro il Reims. Tra una settimana l'appuntamento dell'anno, valevole per la finale di Champions contro l'Inter, ma Luis Enrique non rinuncia ai big. In avanti tridente offensivo con Dembelé, Barcola e Doue (inizialmente era stato annunciato Kvara).

4-3-3: Safonov; Hakimi, Marquinos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembelé, Barcola.