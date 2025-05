Mentre l'Inter a Como cercava di strozzare le lacrime per la delusione per lo scudetto, i calciatori del Napoli cantavano in delirio sul prato di un caldissimo Maradona. A fine partita, Zambo Anguissa, intervenuto a DAZN ha ammesso: "Più bello questo scudetto o quello di due anni fa? Questo, vincere così all'ultimo è straordinario".

Sei emozionato?

"Sì, per una città così vincere è ancora più bello. Contento per i tifosi e per la mia famiglia".