Faouzi Ghoulam ha parlato a Kiss Kiss Napoli della vittoria tricolore del club partenopeo. Di seguito le sue parole riprese da TuttoNapoli: "Il Napoli deve crescere a livello di infrastrutture se vuole competere con altri club, ci serve un centro sportivo dignitoso. Poi bisogna investire nel settore giovanile, non è normale che un napoletano come Donnarumma non sia cresciuto nel Napoli. Se il Napoli vuole andare lontano deve adeguarsi. la partita più importante della stagione è stata Napoli-Inter, io l’ho vista al Club Napoli Buenos Aires. Ero lì e da qual momento ho capito che il Napoli avrebbe davvero dato fastidio all’Inter”.