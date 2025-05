Non è stata una bella serata per i colori interisti, ma sicuramente quella del Sinigaglia sarà un'emozione che Luka Topalovic ricorderà a lungo, visto l'esordio in massima serie: "Nonostante ieri non sia andata come tutti noi interisti speravamo, personalmente sono molto felice di aver fatto il mio debutto in A con questa bellissima maglia. Forza Inter sempre! 23.5.2025".