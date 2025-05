Anche Cristiano Ronaldo potrebbe essere tra i protagonisti del prossimo Mondiale per Club, anche se l'Al Nassr non prenderà parte alla manifestazione degli Stati Uniti. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha aperto alla possibilità di vedere il portoghese giocare la competizione in un'intervista al canale YouTube dell'influencer Speed. "Cristiano potrebbe giocare per una delle squadre qualificate. Sì, ci sono trattative con vari club, chissà". CR7, in particolare, sarebbe nel mirino delle squadre brasiliane col Botafogo in prima fila, e della compagine marocchina del Wydad Casablanca.