Scivola via la sosta nazionali e, così come l'Inter, anche il Parma recupera pian piano tutti i suoi elementi. E' bene ricordare che proprio la squadra emiliana sarà la prossima avversaria dell'Inter sabato 10 ottobre.

Infortunati, recuperati e nazionali: come sta il Parma

Sono tornati dal ritiro con la Svizzera Britschgi e Sierro. Entrambi hanno giocato ieri e oggi non si sono allenati. Probabilmente da domani saranno in gruppo. Ancora a parte, invece, Frigan, Bernabé e Delprato. Tutti e tre dovrebbero farcela per la gara di San Siro e sarebbero tre pedine importanti, considerata anche la centralità dello spagnolo e dell'italiano nel progetto dei gialloblù. Anche Drobnic, che si era fratturato lo scafoide nell'ultima gara del Parma prima della sosta, ci sarà, mentre Gilardino, alla prima sulla panchina crociata, dovrà fare a meno di Almqvist, vitttima di un infortunio muscolare. Da qui al weekend la prossima avversaria dell'Inter effettuerà una seduta di allenamento al giorno, prima di raggiungere la Lombardia dopo la conferenza stampa di Gilardino di venerdì pomeriggio.