Rispetto per tutti ma paura di nessuno. Questo deve essere il motto del Monterrey in vista del Mondiale per Club secondo Lucas Ocampos. L'ex Genoa, intervistato a margine dell'ultimo allenamento di preparazione al match di stanotte con l'Inter, dimostra di nutrire molta fiducia nel suo gruppo: "Sappiamo di competere contro una finalista di Champions League. L'Inter è una grande squadra, l'ho affrontata molte volte, questo tipo di partite vanno godute, dobbiamo goderci il tipo di torneo e il tipo di giocatori che affronteremo, con il rispetto che meritano perché è una grande squadra, ma anche sapendo che rappresentiamo il simbolo dei Rayados. Non abbiamo paura di nessuno, andremo a competere alla pari, può andare bene ed è ciò che vogliamo, ma veniamo a competere senza timori".

Ocampos prosegue: "Non vediamo l'ora, con grandi aspettative. Il momento del nostro debutto è quasi arrivato. Siamo molto motivati. Questo tipo di torneo rende molto felici di poter competere con questo tipo di squadra. L'allenatore ha un'idea completamente diversa da quella di Martín Demichelis. Speriamo di ottenere il meglio da lui. Stiamo lavorando duramente per assimilare i suoi concetti e speriamo di poterli trasmettere. Abbiamo una squadra fantastica, un roster eccellente, i giocatori che abbiamo sono molto preparati e cercheremo di fare del nostro meglio. Siamo molto fiduciosi in quello che possiamo fare, so che giochiamo contro tre squadre molto importanti nei rispettivi Paesi, ma lo siamo anche noi. Cercheremo di portare Monterrey e il Messico nella migliore posizione possibile, perché è per questo che siamo venuti qui".