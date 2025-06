Anche se il mantra della dirigenza dell'Inter è che alle competizioni si partecipa per vincere, è difficile pensare che il club abbia chiesto a Chivu di imporsi nel Mondiale per club, come scrive oggi Tuttosport. L'obiettivo diventa quindi quello di cominciare a plasmare la sua squadra, farsi conoscere dai giocatori e voltare pagina dopo un maggio molto difficile.

La squadra comincia l'avventura con tanti interrogativi. Lo 0-5 patito dal PSG è una macchia e bisogna capire quanto Chivu sia riuscito a resettare le menti dei giocatori, parte dei quali hanno deluso anche in azzurro pochi giorni dopo. Giovani e nuovi arrivati dovranno portare un nuovo entusiasmo in una squadra che per di più ha problemi numerici in attacco e nella quale verranno subito inseriti gli acquisti Sucic e Luis Henrique.