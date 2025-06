Tocca anche a DAZN raccogliere le impressioni di Cristian Chivu prima della partita contro il Monterrey. Queste le parole del tecnico nerazzurro dal prato del Rose Bowl di Pasadena, teatro del match di questa notte:

Che emozioni prova per l'esordio?

"Come tutte le altre. La responsabilità è altissima, non vediamo l'ora di iniziare questa competizione in uno stadio bello e storico come questo. Siamo pronti".

Come li ha visti i ragazzi? Li vediamo molto scherzare, li vede anche lei sereni?

"La serenità va trovata in fretta. Le cicatrici e l'amarezza rimangono, ma la stagione non è finita. Bisogna concluderla al meglio, fare di tutto per lasciarsi alle spalle l'amarezza di fine stagione dove ci si aspettava di ottenere qualcosa di importante. Il calcio è questo, bisogna accettare la sconfitte e imparare da queste, guardando in avanti perché il passato non possiamo mai cambiarlo".

Ha parlato moltissimo con Lautaro e Thuram, cosa vuole dire loro?

"I feedback che voglio da loro, per sentire i loro pensieri e le loro ferite, sono importanti per capire dove non spingere oltre il possibile. Ci vuole un po' di sensibilità per capire determinate cose ed è quello che stiamo cercando di fare. Bisogna trasmettere entusiamo e responsabilità perché la stagione non è conclusa".

Questa Inter può giocare con un altro modulo?

"Lo potrebbe fare. Quando ci si prepara al meglio per farlo manterremo i principi che sono importanti, poi i numeri e i metodi vanno bene per scriverli sulla lavagna e sui giornali per la scheda tecnica. Ci vuole tanta mobilità e flessibilità, non dare punti di riferimento e divertirsi allo stesso tempo".

Possibilità di vedere Luis Henrique e Sucic dall'inizio?

"Li vedremo in campo durante il Mondiale per Club. Poi se dall'inizio o a partita in corso lo vedremo".

