Hakan Calhanoglu non è in vendita. Nonostante i rumors di mercato insistenti che stanno rimbalzando in queste ore sui media turchi, secondo cui il Galatasaray starebbe corteggiando in maniera serrata il centrocampista dell'Inter, in Viale della Liberazione finora non sono mai arrivate offerte ufficiali da parte di nessun club. Inoltre, i nerazzurri non si sono ancora mossi per cercare l'eventuale sostituto di Calha, Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!