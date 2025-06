Prima dell'Inter, a scendere in campo nel girone E del Mondiale per Club sarà l'Urawa Red Diamonds che questa sera sfiderà il River Plate a Seattle. Maciej Skorza, allenatore del club giapponese, alla vigilia del match presenta così la partita: "Sarà la nostra seconda partecipazione a questo evento. Abbiamo giocato a Jeddah due anni fa. Prima di tutto, sono molto entusiasta di poter partecipare a questo torneo, dove si riuniscono club da tutto il mondo. Piuttosto che puntare a un traguardo specifico in questo torneo, il nostro obiettivo è dimostrare una buona qualità come squadra. Vogliamo dimostrare di avere spirito di squadra e di essere combattivi come organizzazione. Penso anche che sia molto importante adattarsi rapidamente alle caratteristiche dell'avversario".

Il tecnico polacco aggiunge: "Sappiamo di non essere una squadra forte, ma credo che tutto sia possibile. Nell'ultimo torneo, abbiamo giocato contro il Club Leon, che è di un livello superiore al nostro, nella prima partita, ed è stata una bella esperienza. Crederemo in noi stessi, giocheremo una buona partita e otterremo un buon risultato".